Кличко дал брифинг о ситуации с коронавирусом в Киеве: видео
12:09, 25 марта 2020Страна
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Накануне количество заболевших коронавирусом киевлян выросло.
Что известно о ситуации с коронавирусом в Киеве / УНИАН
Мэр Киева Виталий Кличкко дал брифинг по вопросам противодействия коронавирусу в столице.
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Накануне Кличко сообщил, что количество киевлян, которые заболели COVID-19, выросло в столице до 31 человека.
По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирус.
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