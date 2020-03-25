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Кличко дал брифинг о ситуации с коронавирусом в Киеве: видео

12:09, 25 марта 2020
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Что известно о ситуации с коронавирусом в Киеве / УНИАН

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Накануне Кличко сообщил, что количество киевлян, которые заболели COVID-19, выросло в столице до 31 человека.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирус.

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