В Запорожье обнаружили 4 людей с коронавирусом: в городе вводится чрезвычайная ситуация

С 14:00 по решению исполкома в городе вводится чрезвычайная ситуация.

В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк.

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Он отметил, что инфицирование четырех человек подтвердили тесты, которые были получены вчера.

«Все четверо заболевших недавно вернулись из-за рубежа, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет», – отметил городской голова.

Он подчеркнул, что поскольку коронавирус уже в Запорожье, сегодня с 14:00 по решению исполкома в городе вводится чрезвычайная ситуация.

«Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только по крайней необходимости! Больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Напомню, сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов», – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Минздрава на 10:00, в Запорожской области было зарегистрировано 2 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

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