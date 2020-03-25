Коронавирус атаковал еще одну область Украины: COVID-19 обнаружили у ребенка

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Он вместе с родителями изолирован дома и наблюдается семейным врачом.

Первый случай заболевания коронавирусом в Волынской области зафиксировали у 7-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

«У 7-летнего ребенка в Волынской области зафиксировано COVID-19», - отметили в ведомстве и добавили, что это первый зафиксированный случай коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно сообщению, 23 марта мать с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию.

«При осмотре температура - 37,2°C, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%. Ребенку проведены экспресс-тесты на грипп типов «А» и «В» - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 24 марта был получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка.

В ОГА рассказали, что по состоянию на утро 25 марта ребенок находится в удовлетворительном состоянии с температурой тела 36,6°C.

По информации ведомства, в соответствии со стандартом медицинской помощи, ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы.

«По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, среди них первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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