Во Львове еще семь пациентов с подозрением на коронавирус обратились к медикам
В период с 21:30 24 марта по 7:50 25 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек.
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Об этом сообщает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает пресс-служба Львовской ОГА.
Как отмечается, это пациенты из города Львова, Золочева, Хмельницкой области.
Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 44 человека. На самоизоляции находятся 46 человек. За все время выписано - 37 пациентов.
Состояние всех госпитализированных - средней тяжести или близко к удовлетворительному. У одной пациентки приближено к тяжелому.
В целом на Львовщине за все время с подозрением на COVID - 19 обратилось 127 человек.
По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 2 результаты тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 96 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
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