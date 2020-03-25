Во Львове еще семь пациентов с подозрением на коронавирус обратились к медикам

Сейчас на Львовщине коронавирус подозревают у 96 человек.

В период с 21:30 24 марта по 7:50 25 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек.

Читайте такжеВ Тернопольской области умер больной коронавирусом мужчина

Об этом сообщает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает пресс-служба Львовской ОГА.

Как отмечается, это пациенты из города Львова, Золочева, Хмельницкой области.

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 44 человека. На самоизоляции находятся 46 человек. За все время выписано - 37 пациентов.

Состояние всех госпитализированных - средней тяжести или близко к удовлетворительному. У одной пациентки приближено к тяжелому.

В целом на Львовщине за все время с подозрением на COVID - 19 обратилось 127 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 2 результаты тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 96 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Читайте также: