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В Тернопольской области умер больной коронавирусом мужчина

09:45, 25 марта 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщили на странице регионального Штаба борьбы с коронавирусом в Facebook.

Жертва коронавируса — житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом.

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