В Тернопольской области умер больной коронавирусом мужчина

Мужчине, умершему от COVID-19, было 68 лет.

В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19. Читайте такжеВ Киеве возросло количество больных коронавирусом – Кличко Об этом сообщили на странице регионального Штаба борьбы с коронавирусом в Facebook. Жертва коронавируса — житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

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