В Тернопольской области умер больной коронавирусом мужчина
09:45, 25 марта 2020Страна
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Мужчине, умершему от COVID-19, было 68 лет.
Иллюстрация REUTERS
В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19.
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Об этом сообщили на странице регионального Штаба борьбы с коронавирусом в Facebook.
Жертва коронавируса — житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет.
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом.
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