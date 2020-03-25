В Украине возросло число жертв и инфицированных коронавирусом COVID-19

За сутки зафиксировано 29 новых случаев.

В Украине уже зафиксированы 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

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"По состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.

"В Украине зафиксировали четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции. Сегодня в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19", - добавили в Минздраве.

За сутки зафиксировано 29 новых случаев, отметили в Министерстве здравоохранения.

Ранее в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Ранее в нашей стране было зафиксировано три смерти от нового вируса.

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