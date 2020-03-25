Под Киевом коронавирусом заразилась беременная женщина - изолирован целый квартал (видео)

Будет проведена неотложная изоляция и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с этой женщиной.

В Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене.

Об этом сообщает в Facebook бучанский мэр Анатолий Федорук со ссылкой на первого заместителя городского головы Ирпеня Александра Маркушина.

«В Ирпене первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным», - говорится в сообщении.

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«Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается в коронавирусной болезни. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ», - отметил Маркушин.

По его словам, будет проведена неотложная изоляция и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной, у которой есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Как сообщается в Telegram-канале "Украина онлайн", в связи с этим в Ирпене был изолирован целый жилой квартал.

"Полиция перекрыла выезды с ЖК, никого не выпускают. Мэр города пообещал доставлять людям продукты и воду. Делают дезинфекцию подъездов и вентиляции. Словно кадры из постапокалипсиса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 24 марта количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине возросло до 97. Больше всего инфицированных в Черновицкой области - 38.

В том числе 29 больных выявлено в Киеве и 15 - в Киевской области.