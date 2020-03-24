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Вернулся из Египта: в Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус

22:33, 24 марта 2020
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Об этом сообщает департамент охраны здоровья Днепровского городского совета.

Мужчину из Каменского доставили в больницу № 21 с подозрением на коронавирус во вторник, 24 марта. 47-летний мужчина был в тяжелом состоянии. Врачи в оперативном порядке взяли анализы на наличие в организме COVID-19. Однако пациент ушел из жизни еще до того, как удалось точно установить диагноз. Он скончался около 20:00. Сейчас медики ожидают результат анализа.

Известно, что мужчина недавно вернулся из Египта и жаловался на плохое самочувствие, однако не обращался за медицинской помощью, пока его состояние не стало тяжелым.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения заявили, что количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.

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инфографика УНИАН
инфографика УНИАН
инфографика УНИАН

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