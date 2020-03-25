Количество зарегистрированных больных коронавирусом на Тернопольщине возросло до пяти человек

Откуда именно пятый больной в лабораторном центре не информируют.

Количество зарегистрированных больных коронавирусом на Тернопольщине возросло до 5 человек.

Как сообщили УНИАН в Тернопольском областном лабораторном центре, сегодня 24 марта в 21:10 в результате исследования обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2.

Читайте такжеКоронавирус живет на поверхностях дольше, чем предполагалось - ученые

«То есть лабораторно подтверждено в Тернопольской области 5 случаев заболевания COVID-19», – сказано в сообщении.

О том, откуда именно пятый больной, в лабораторном центре не информируют.

Как сообщал УНИАН, вчера в инфекционное отделение в Тернополь был госпитализирован 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района, который перед тем был на похоронах со священником, у которого коронавирус обнаружили 20 марта.

Сегодня на Тернопольщине COVID-19 лабораторно подтвердили еще у двух местных жителей.

Читайте также: