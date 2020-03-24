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В Ивано-Франковске коронавирус подтвердили у двух медсестер

19:43, 24 марта 2020
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фото УНИАН

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Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет hromadske.

Состояние медсестер средней тяжести. По словам городского головы, у них есть температура и бронхит.

"Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий", - подчеркнул Марцинкив.

Отметим, что это не новые случаи инфицирования. Они входят в 5 ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла 56-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус. 23 марта умерла 65-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус.

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