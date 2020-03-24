Мэр Броваров сообщил о первом случае коронавируса в городе
В Броварах Киевской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил в Facebook городской голова Игорь Сапожко.
"Есть неприятные новости. Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение ББКЛ. Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - написал мэр города.
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Он также призвал всех горожан не нарушать карантин и оставаться дома.
Как сообщал УНИАН, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусом.
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