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Мэр Броваров сообщил о первом случае коронавируса в городе

19:28, 24 марта 2020
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По данным Сапожко, состояние госпитализированной - средней тяжести / "Информатор"

Об этом сообщил в Facebook городской голова Игорь Сапожко.

"Есть неприятные новости. Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение ББКЛ. Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - написал мэр города.

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Он также призвал всех горожан не нарушать карантин и оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусом.

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