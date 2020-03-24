На Тернопольщине COVID-19 обнаружили еще у двух людей

Оба инфицированных – из одного района.

На Тернопольщине COVID-19 лабораторно подтвердили еще в двух местных жителей.

Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

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Одного больного – 1966 года рождения – госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Другую пациентку – 1979 года рождения – в реанимацию Монастырской больницы.

Оба инфицированных – из одного района.

По состоянию на 17:00 в этой области уже четыре зарегистрированных случая инфицирования опасным недугом.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».