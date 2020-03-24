В Украине подготовили военные госпитали для больных COVID-19

В случае возникновения среди военнослужащих ВСУ вспышки COVID-19 предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек.

В медучреждениях Минобороны подготовили более 500 коек для предоставления помощи инфекционного профиля, из которых 33 боксовых и 75 полубоксовых.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

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«Определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным - более 500 коек инфекционного профиля (из них 33 боксовых и 75 полубоксовых). В случае возникновения среди военнослужащих ВСУ вспышки острой респираторной болезни COVID-19 ... предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек инфекционного профиля», - говорится в сообщении.

Кроме того, на базе клиники инфекционных болезней при Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ», Военно-медицинских клинических центрах регионов, инфекционных отделениях военных госпиталей и определенных военных санаториях упорядочены обсервационные зоны в случае возможного массового поступления больных COVID-19 военнослужащих.

Специалистами Командования Медицинских сил ВСУ также разработан план и усовершенствована схема перепрофилирования учреждений здравоохранения Минобороны в случае массового поступления военнослужащих больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом.

Отмечается, что во всех военно-медицинских клинических центрах регионов и военных госпиталях проведены практические занятия относительно особенностей функционирования лечебного учреждения в условиях строгого противоэпидемического режима, а также создан запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных и необходимых лекарственных средств, средств индивидуальной защиты медперсонала и продолжается их накопление.

В Генштабе добавили, что в районе проведения операции Объединенных сил также были проведены учения по переводу медицинских пунктов воинских частей на работу в условиях строго-противоэпидемического режима. Кроме того, там осуществляется постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава ВСУ, задействованного в проведении ООС.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано уже 97 случаев заболевания COVID-19.