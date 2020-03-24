Среди 13 новых больных коронавирусом в Черновицкой области – шестеро детей

Дети чувствуют себя хорошо, у них нет температуры.

Среди 13-ти жителей Черновицкой области, у которых сегодня медики подтвердили коронавирусную инфекцию, - шесть детей.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

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По ее словам, состояние детей, у которых выявили инфекцию, не сложное, и все они чувствуют себя хорошо, у них нет температуры. Из них четверо госпитализированы, а двое лечатся дома.

Как отметила Гусак, двое из четырех детей контактировали с человеком, у которого ранее подтвердился случай COVID-19. Остальные дети являются родственниками людей, вернувшихся из стран, в которых подтвержден коронавирус.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в Черновицкой области медики подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 13 местных жителей. Таким образом, общая численность больных, инфицированных этим вирусом, начиная от первого установленного случая, составляет 38 человек.

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