В оккупированном Крыму подтвердили еще шесть случаев заболевания коронавирусом

Все заболевшие ранее вернулись из-за границы.

В оккупированном Крыму подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил в Facebook назначенный Россией так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По его данным, все заболевшие - жители полуострова, которые ранее побывали за границей. Четверо заболевших - члены одной семьи, которая побывала в туристическом круизе в ОАЭ, а также путешествовала на круизном лайнере. Еще два человека приехали в Крым после посещения Литвы и Бельгии.

Сообщается, что диагнозы подтверждены лабораторно, пациентов доставили в инфекционные отделения больниц, они находятся в отдельных медицинских боксах.

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"У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших - состояние средней степени тяжести... Определён круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов - госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование данных лиц", - написал Аксенов.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса на полуострове. Таким образом, в настоящее время число заболевших выросло до семи.