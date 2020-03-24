В Донецкой области у 13 человек подозревают коронавирус

Среди них - один ребенок, который ранее побывал в Турции.

В Донецкой области на сегодняшний день зафиксировано 13 подозрений на коронавирус COVID-19.

Как пишут "Новости Донбасса", об этом сообщил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

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По его словам, по состоянию на 10:00 таких пациентов было 11, а к 14:00 добавилось еще двое - женщина и ребенок. Женщина вернулась из Египта, а ребенок - из Турции.

Как сообщал УНИАН, в регионе зафиксирован один случай заболевания коронавирусом - его подтвердили у жителя Мариуполя, который ранее побывал в Египте.