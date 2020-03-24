Туберкулез в Украине будут лечить по-новому – Минздрав

Украина до сих пор входит в топ-20 стран с самым высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.

В рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза из стационарного на амбулаторный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

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Он отметил, что большинство украинцев считают, что туберкулезом болеют бомжи или лица с нарко- или алкозависимостью. «Однако ежегодно в Украине регистрируют десятки тысяч новых случаев заболевания, и лишь 8 или 10% из них - у социально незащищенных граждан», - отметил он.

Кузин заметил, что за последний год уменьшилось не только число больных туберкулезом в Украине, но и число пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза на 3,5%. «В 2019 году было зарегистрировано около 6 тысяч случаев, в 2018 году – 6 тысяч 336», - сказал он.

Так, отметил Кузин, статистика показывает положительную динамику с 2014 года, но тем не менее Украина до сих пор входит в топ-20 стран с самым высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.

«Почему? Потому что в Украине до сих пор классическое лечение туберкулеза: по меньшей мере полгода в стационаре противотуберкулезного диспансера», - пояснил он и добавил, что от этого метода все прогрессивный мир давно отказался, ведь этот подход «не только делает из пациентов фактически заключенных, но он неэффективен».

«Больные имеют больший риск получить лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, которая не поддается лечению традиционными схемами», - пояснил Кузин.

Да, добавил он, Украина стремится изменить это с 1 апреля: в рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза - из стационарного на амбулаторный.

«Необходимость госпитализации возникает лишь при появлении определенных конкретных клинических причин и для пациентов с бактериовыделением при невозможности обеспечить эффективное и безопасное лечение в амбулаторных условиях на первые 2-3 недели с момента начала лечения. Так происходит во всех развитых странах, когда пациенты с туберкулезом лечатся в стационаре две недели, а дальше продолжают лечение в амбулаторном режиме. После начала эффективного режима химиотерапии, через несколько дней пациенты не представляют угрозы для других людей и перестают быть заразными для окружающих», - пояснил Кузин.

По его словам, нет фактических данных, которые бы доказывали эффективность длительной госпитализации. В то же время, есть исследования, которые указывают, что госпитализация может быть фактором риска для развития мультирезистентного туберкулеза.

«Это означает, что каждый больной туберкулезом будет лечиться дома: жить с семьей и посещать работу. Так же, как и здоровый человек ... Необходимость в госпитализации все равно есть, но только на время, когда пациент имеет контагиозные микобактерии, то есть, форму туберкулеза, которая является заразной. В основном, пациентам достаточно две недели в стационаре, чтобы их микобактерии перестали быть угрозой для окружающих. Следовательно, дальнейшее лечение может быть амбулаторным», - констатировал Кузин.