В Украине могут перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории для диагностики коронавируса - Минздрав

Также заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время в Украине будут серийно производить тест-системы по выявлению коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения при необходимости перепрофилирует ветеринарные и ВИЧ-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

По словам Ляшко, в Украине есть три отечественные производители тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.

“В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем”, - отметил он.

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Кроме того, сейчас в Украине работают 28 лабораторий, каждая из которых за сутки может проводить свыше 200 исследований. В случае необходимости, Минздрав будет привлекать к проведению анализов в частные лаборатории и перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории.

“При наличии тест-систем мы способны протестировать все население страны за один месяц”, - подчеркнул главный государственный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 летальных.

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