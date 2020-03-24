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В Украине зафиксировали уже 97 случаев коронавируса

13:23, 24 марта 2020
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REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«На момент проведения брифинга уже зарегистрировано 97 случаев заболевания», - сообщил он.

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Ляшко напомнил, что за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 10 в Киевской области и 1 - в Тернопольской.

«Сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области», - отметил Ляшко и уточнил: «В основном это контактные люди, которые были в контакте со случаями предыдущих, которых у нас было 25 случаев в этой области».

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 24 марта было зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Позже в Черновицкой области медики подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 13 местных жителей. Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня в видеообращении на своей странице в Facebook.

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