В Украине зафиксировали уже 97 случаев коронавируса

Сегодня подтверждено 13 случаев инфицирования в Черновицкой области.

В Министерстве здравоохранения заявили, что количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«На момент проведения брифинга уже зарегистрировано 97 случаев заболевания», - сообщил он.

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Ляшко напомнил, что за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 10 в Киевской области и 1 - в Тернопольской.

«Сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области», - отметил Ляшко и уточнил: «В основном это контактные люди, которые были в контакте со случаями предыдущих, которых у нас было 25 случаев в этой области».

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 24 марта было зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Позже в Черновицкой области медики подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 13 местных жителей. Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня в видеообращении на своей странице в Facebook.

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