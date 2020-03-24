Кличко допустил максимальное ограничение передвижения в Киеве и перекрытие въездов-выездов

20 марта правительство установило в столице режим чрезвычайной ситуации. На сегодня в Киеве выявлено 29 больных COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что обострения ситуации с распространением коронавируса в столице еще можно избежать, если киевляне будут придерживаться введенных ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал в ходе онлайн пресс-конференции относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

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По его словам, на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в столице пока контролируемая. При этом мэр подчеркнул важность в дальнейшем придерживаться введенных ограничений.

Так, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно введение чрезвычайного положения в городе и целесообразно ли это, Кличко ответил: «Сегодня, я могу сказать, ситуация еще контролируется. Но если она начнет резко ухудшаться, то у нас не будет иного выхода, как вводить более жесткие меры: максимально ограничивать передвижение по городу, перекрывать въезды-выезды в/из столицы, крайне ограничивать передвижение по городу людей - все это возможно. Но сегодня многое зависит от киевлян. Если они будут выполнять правила ограничений, то обострения ситуации сегодня можно еще избежать».

Кличко отметил, что многие европейские страны уже ввели более жесткие меры, в частности, Болгария, Венгрия, Грузия.

«Это те страны, где количество больных не больше, чем в нашей стране. Но полный запрет на свободное перемещение ввели Италия, Испания, Франция - это те страны, где сегодня пик эпидемии. Там признают, что такие строгие ограничения надо было вводить гораздо раньше. Там улицы сейчас патрулируют полицейские и военные», - отметил Кличко.

Он в очередной раз призвал жителей столицы и всех украинцев не выходить из дома.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10.00 24 марта в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

В частности, в Киеве выявлено 29 больных.

20 марта правительство установило в столице режим чрезвычайной ситуации.

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