Защита от коронавирус: 5 привычек, которые помогут повысить иммунитет (видео)

Карантин – хорошее время, чтобы избавиться от вредных привычек.

Во время пандемии коронавируса необходимо укрепить защитные силы организма. Далее - 5 привычек, которые помогут повысить иммунитет.

Не пропускайте завтрак, обед и ужин, а также не забывайте о перекусах. При этом еда должна быть полезной: фаст-фуд – табу, сейчас вам нужны витамины. Здоровый сон – залог хорошего самочувствия, поэтому необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Во время сна иммунная система перезагружается, при недосыпе – ослабевает.

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Карантин – хорошее время, чтобы избавиться от вредных привычек. Курение сильно снижает сопротивляемость организма, а дым помогает микробам проникать в легкие. Также сейчас стоит забыть привычку проводить вечера за бокалом вина. Спиртное способствует размножению чужеродных клеток, которые подавляют работу иммунной системы.

Перестаньте нервничать – паника и стресс вредят не только иммунитету, но и здоровью в целом. Стрессовое состояние убивает клетки, которые защищают организм от вирусов и бактерий.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 24 марта в Черновицкой области зафиксировали еще 13 случаев заражения коронавирусом.