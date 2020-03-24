В Украине нет запретов для частных лабораторий на проведение тестов на коронавирус - Минздрав

Однако такая лаборатория должна быть должным образом обустроена, иметь достаточный уровень биозащиты и обеспечить отчетность в Министерство здравоохранения.

В Украине нет запретов для частных лабораторий на проведение тестов на COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

На вопрос журналистов о том, имеют ли право частные лаборатории проводить анализ на коронавирус, он ответил: "Сейчас в стране отсутствуют какие-либо нормативно-правовые запреты на проведение диагностических исследований на новый коронавирус для частных лабораторий... У них есть такое право, единственное требование, которое будет выдвигаться к таким лабораториям - лаборатория должна быть обустроена, и она должна быть надлежащего уровня биозащиты. Это предусмотрено действующими нормативно-правовыми документами".

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Кроме того, по словам Кузина, такая лаборатория должна обеспечить отчетность в Министерство здравоохранения, а также проведение межлабораторных испытаний или сравнений, чтобы подтвердить, что исследования являются эффективными и соответствуют международным стандартам.

Он добавил, что сейчас ряд частных лабораторий уже имеет возможность проведения тестов на коронавирус.

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