Минздрав анонсирует серийное производство высокоточных ПЦР-тестов на коронавирус

В Украине появились три производителя высокоточных ПЦР-тестов на коронавирус.

В Украине зарегистрировано три отечественных производителя тест-систем ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.

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Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, сообщает Минздрав в своем Telegram-канале «Коронавірус_Інфо».

Ляшко отметил, что продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.

“В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем”, – заявил Ляшко.

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