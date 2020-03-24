Минздрав анонсирует серийное производство высокоточных ПЦР-тестов на коронавирус
12:19, 24 марта 2020Страна
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В Украине появились три производителя высокоточных ПЦР-тестов на коронавирус.
В ведомстве обещают производство ПЦР-тестов / фото УНИАН
В Украине зарегистрировано три отечественных производителя тест-систем ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.
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Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, сообщает Минздрав в своем Telegram-канале «Коронавірус_Інфо».
Ляшко отметил, что продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.
“В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем”, – заявил Ляшко.
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