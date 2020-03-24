Доктор Комаровский предупредил украинцев о вспышке коронавируса и назвал сроки (видео)

По словам врача, скоро начнут чаще использовать привезенные в страну тесты на коронавирус.

Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский спрогнозировал массовый подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом он рассказал в авторской программе главреда издания "Гордон" Алеси Бацман.

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"Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что, если сейчас к нам привезут много тестов и начнут их использовать, у нас сразу же будет массовый подъем заболеваемости", - подчеркнул педиатр.

"Я сегодня смотрю, в Харьковской области выявлен коронавирус у жены одного из чиновников, вот какой-то депутат заболел. Почему у нас такой высокий процент заболеваемости среди людей таких вот "непростых"? Потому что сегодня элита имеет доступ к тестам, а все остальные – как бы не очень. Когда все получат доступ к тестам, тогда мы узнаем, что и мы не хуже", - подытожил Комаровский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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