На Буковине изолировали село, ставшее эпицентром коронавирусной инфекции в Черновицкой области (видео)

На выездах из села Колинковцы установлены блокпосты, пускают и выпускают из него по крайней необходимости.

На Буковине коронавирусная инфекция подтверждена у 25 человек. Эпицентр болезни в области – село Колинковцы, расположенное в 20 километрах от Черновцов. Там с подозрением на коронавирус несколько десятков жителей, а село живет в условиях чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Черновцах сейчас пусто, людей и машин мало, но паники нет, в отличие от соседнего села Колинковцы. За последние сутки по области в больницы доставили 10 человек с подозрением на коронавирус, пять из них – оттуда.

На выездах из Колинковцы установлены блокпосты, пускают и выпускают из села по крайней нужде. За несколько дней изоляции здесь раскупили медикаменты и продовольствие. В селе, где проживает 5 тысяч человек, пустые полки, а в аптеке нет ни масок, ни лекарств, рассказывает сельский председатель. В то же время в обладминистрации уверяют, что в Колинковцы все завозится.

Просит село у области и тест-системы, ведь подозревают, что больных на COVID-19 больше, чем диагностировано теперь.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 24 марта зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.