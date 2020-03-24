В Украине возросло число больных коронавирусом
10:06, 24 марта 2020Страна
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По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
В Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.
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"По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.
За сутки зафиксировано 11 новых случаев, отметили в Министерстве здравоохранения.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);
- г. Киев - 29 случаев;
- Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
- Львовская область - 2 случая;
- Тернопольская область - 2 случая, 1 из которых за последние сутки;
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
- Черкасская область - 1 случай.
Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным по состоянию на 23 марта, было зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.
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