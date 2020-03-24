В Украине возросло число больных коронавирусом

По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

В Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

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"По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.

За сутки зафиксировано 11 новых случаев, отметили в Министерстве здравоохранения.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);

г. Киев - 29 случаев;

Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область - 2 случая;

Тернопольская область - 2 случая, 1 из которых за последние сутки;

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)

Черкасская область - 1 случай.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным по состоянию на 23 марта, было зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

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