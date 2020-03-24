В Одессу прибыл спецсамолет из Киева с тестами на коронавирус для юга Украины

Прибыл спецборт с экспресс-тестами на коронавирус, ПЦР-тестами, а также спецсредствами защиты для медиков.

В Одессу сегодня ночью прибыл спецсамолет из Киева с тестами на коронавирус для юга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, в Одессу прибыл спецборт с экспресс-тестами на коронавирус, ПЦР-тестами, а также спецсредствами защиты для медиков.

"Одесская область стала гуманитарным хабом - от нас груз будет доставлен также в Николаев, Херсон, Винницу и Кропивницкий", - сообщил Куцый.

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Он отмечает, что ПЦР-тесты сразу будут доставлены в лабораторный центр в Одессе и ученые смогут эффективно и быстро определять наличие инфицирования.

Также начата сортировка экспресс-тестов, респираторов и других средств защиты для медработников.

Он утверждает, что все медицинские учреждения будут укомплектованы этими средствами.

При этом, количество доставленных тестов не называется.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

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