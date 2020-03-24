В Украине инфицированных коронавирусом может быть в 8-10 раз больше – ученый

По мнению эксперта, Украина должна быть готовой к тому, что некоторые люди будут носителями вируса, но не иметь выраженных признаков заболевания.

Официальные данные по заболеванию на коронавирус Covid-19 не демонстрируют реальной ситуации с распространением инфекции. Больными и инфицированными могут быть примерно в 8-10 раз больше людей.

Читайте такжеВ МИНЗДРАВЕ сообщили о десяти новых случаях заражения коронавирусом в Украине

Об этом директор Института биохимии им. Палладина НАНУ Сергей Комисаренко заявил в эфире телеканала ICTV.

По его словам, Украина в данном вопросе не является исключением.

«Исландия сейчас одна из немногих стран, которая решила протестировать всех граждан на заболевание коронавирусом. Уже провели более 10 тыс. анализов. Определилось, что среди этих людей половина инфицированные, но они не имеют признаков заболевания», – сказал Комисаренко.

Он добавил, что до проведения диагностики Украина должна быть готовой к тому, что некоторые люди будут носителями вируса, но не иметь выраженных признаков заболевания.

Читайте также: