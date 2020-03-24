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В МОЗ сообщили о десяти новых случаях заражения коронавирусом в Украине

02:55, 24 марта 2020
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Главный санврач Виктор Ляшко / фото УНИАН

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение дня имеем десять новых случаев коронавируса. Эти данные уточнят завтра в 9.00 утра", − сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, зафиксированы 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

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