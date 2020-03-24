В Киеве наблюдается резкий рост заболеваемости гриппом

Рост происходит за счет заболеваемости взрослых (на 66,2%).

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

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«В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,2% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело 7595 (снижение на 2,5%), взрослых - 7298 (рост на 66,2%)», - отметил чиновник.

«В структуре заболеваемости дети составляют 51%, а на предыдущей неделе - 64%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 3,8% - зарегистрировано 3550 случаев», - рассказал Поворозник.

По его данным, в медицинские учреждения за 12-ю неделю госпитализированы 236 человек, из них 107 - дети.

«В столице за 12-ю неделю 2020 года зарегистрировано 14 893 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 34,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 504,7», - добавил заместитель председателя КГГА.