Сегодня в Украине достаточно тест-систем для диагностики коронавируса – Минздрав
Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, к которым будут подкреплены семейные врачи.
Об этом информирует Минздрав в Telegram-канале о коронавирусе.
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Сначала медики будут консультировать по телефону, потом будут решать, выезжать ли к пациенту домой и проверять его на коронавирусную, аденовирусную инфекции или грипп.
«Волноваться, что у нас не хватает тест-систем, не нужно. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом», – отметил главный санврач Виктор Ляшко.
В Украине, по последним данным, зафиксированы 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.