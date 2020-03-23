Сегодня в Украине достаточно тест-систем для диагностики коронавируса – Минздрав

В Украине, по последним данным, зафиксированы 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, к которым будут подкреплены семейные врачи.

Об этом информирует Минздрав в Telegram-канале о коронавирусе.

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Сначала медики будут консультировать по телефону, потом будут решать, выезжать ли к пациенту домой и проверять его на коронавирусную, аденовирусную инфекции или грипп.

«Волноваться, что у нас не хватает тест-систем, не нужно. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом», – отметил главный санврач Виктор Ляшко.

В Украине, по последним данным, зафиксированы 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.