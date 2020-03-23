В Киеве на вокзале несколько часов проверяли эвакуированных из Риги украинцев: коронавирус не нашли (видео)

У двух пассажиров было подозрение на коронавирус. Однако быстрые тесты показали отрицательный результат.

На столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд "Четырех столиц" с эвакуированными из-за вспышки коронавируса из Латвии украинцами.

Как пишет ТСН, с поезда несколько часов никого не выпускали из-за того, что почти в каждом вагоне есть люди, у которых высокая температура.

Поезд следовал из Риги, а также проезжал литовский Вильнюс и белорусский Минск.

По данным департамента здравоохранения КГГА, двое пассажиров после прибытия обратились к медикам. У них обнаружили повышенную температуру и симптомы респираторного заболевания и впоследствии госпитализировали в больницу.

Спустя несколько часов людей таки выпустили из поезда и отпустили домой. Им рекомендовано побыть 14 дней на самоизоляции. Если же у них возникнут симптомы болезни - обращаться к медикам.

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Как сообщили в Минздраве, у пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавирус не обнаружен. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке.

"Результаты быстрых тестов на COVID-19 во всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено. Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор", - говорится в сообщении Минздрава.

Поезд несколько часов оставался на санитарной остановке, ведь специалисты ожидали на результаты тестов.

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