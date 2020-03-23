Наличие COVID-19 подтвердили сегодня вечером в Тернопольском областном лабораторном центре.

В Тернопольской области обнаружили второго заболевшего коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Тернопольском областном лабораторном центре.

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«23 марта в 20:10 в результате исследования методом полимеразной цепной реакции были обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19», - говорится в сообщении.

Каких-либо других деталей лабораторный центр не предоставил.

Как сообщал УНИАН, первый случай коронавируса зафиксировали в Тернопольской области 20 марта. Вирус обнаружили у жителя Залещиков, 57-летнего священника.