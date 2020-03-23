В Тернопольской области обнаружили второго заболевшего коронавирусом
21:05, 23 марта 2020Страна
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Наличие COVID-19 подтвердили сегодня вечером в Тернопольском областном лабораторном центре.
Об обстоятельствах инфицирования пока неизвестно / УНИАН
В Тернопольской области обнаружили второго заболевшего коронавирусом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Тернопольском областном лабораторном центре.
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«23 марта в 20:10 в результате исследования методом полимеразной цепной реакции были обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19», - говорится в сообщении.
Каких-либо других деталей лабораторный центр не предоставил.
Как сообщал УНИАН, первый случай коронавируса зафиксировали в Тернопольской области 20 марта. Вирус обнаружили у жителя Залещиков, 57-летнего священника.
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