Операторам почтовой связи разрешили доставлять лекарства

Разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства.

Операторам почтовой связи теперь разрешено доставлять лекарственные средства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра Владислава Криклия.

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«Правительство Украины приняло важное решение для улучшения доступности и удобства получения лекарственных средств и одновременно уменьшения мобильности и скопления людей в аптеках», - приводятся в сообщении слова Криклия.

Глава министерства отметил, что таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.

В пресс-службе подчеркнули, что разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры заявило о разработке проекта постановления, которое позволит национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» в период карантина, введенного для противодействия распространению в стране коронавируса, доставлять украинцам не только пенсии, но и медицинские препараты.