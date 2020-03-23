На Закарпатье заявили о первом подтвержденном случае коронавируса

Заболевание COVID-19 зафиксировано у женщины, муж, которой 20 марта вернулся из Италии.

В Закарпатской области зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Мукачевская объединенная территориальная громада в своем Телеграмм-канале со ссылкой на Медицинский центр "Семья", где и заподозрили заболевание коронавирус.

"По состоянию на 17:00 есть один лабораторно подтвержденный случай на COVID-19 в нашей громаде. Жительница г. Мукачево, 1951 г. н., микрорайон Подгоряны", - добавили в ОТГ.

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По информации пресс-службы громады, муж заболевшей вернулся из Италии 20 марта.

"Сегодня утром женщина обратилась к семейному врачу по телефону. В результате разговора было принято решение о необходимости тестирования. Наша выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ. Результат оказался положительным. Сейчас состояние стабильное, госпитализируется в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи", - уточнили в ОТГ.

По информации из Мукачева, муж больной находился в самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта. "Сейчас формируем списки контактных лиц", - добавили в ОТГ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровская - 2, Донецкая - 1, Житомирская - 2 (1 летальный), Ивано-Франковская - 5 (1 летальный), Киевская - 5, Львовская - 2, Тернопольская - 1, Черновицкая - 25 (1 летальный), Черкасская - 1, а также в Киеве - 29.

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