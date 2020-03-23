Ходил на работу и контактировал с 9 людьми: у заместителя Харьковского облсовета подтвердили COVID-19 – СМИ

Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у жены чиновника.

У заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача подтвердили опасную коронавирусную инфекцию COVID-19 и диагностировали пневмонию.

Об этом сообщает Громадське Харьков со ссылкой на комментарий его пресс-секретаря.

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Сейчас харьковчанин находится в больнице в Киеве. После возвращения из-за рубежа заместитель председателя облсовета с 10 по 13 марта еще ходил на работу, пишут Комментарии. Харьков.

Специалисты провели дезинфекцию помещений и документации. Часть работников перевели в режим строгой изоляции, другие будут работать дистанционно.

Больной контактировал с 9 лицами, все они – на самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, у жены заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, 37-летней Виктории Скоробагач, лабораторно подтвердили COVID-19, вызванный новым коронавирусом.