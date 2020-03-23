Производителей будут штрафовать за рекламу “лекарств” от коронавируса

АМКУ осуществляет мониторинг рекламных материалов лекарственных средств и методов профилактики, связанных с пандемией COVID-19.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) будет штрафовать производителей и продавцов, размещающих на лекарственных средствах информацию о том, что эти препараты обладают профилактическим или лечебным действием против коронавируса.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 23 марта (онлайн)

Об этом говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что, по официальной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на сегодня нет подтвержденных и эффективных лекарств от нового коронавируса.

«Следовательно, распространение фармацевтическими компаниями и другими участниками рынка реализации лекарственных средств информации о том, что препарат их производства обладает профилактическим или лечебным действием в отношении коронавирусов, при отсутствии лабораторных, вирусологических и научных исследований, является неправдивой информацией, а значит, содержит признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции», - сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что распространение в условиях пандемии ложной информации о лечебных свойствах лекарственных средств, или о непроверенных методах профилактики или лечения, является недопустимым.

«В случае выявления вышеупомянутых фактов органы Комитета будут принимать решение о наложении на таких субъектов хозяйствования штрафов в размере до 5 процентов дохода от реализации продукции за 2019 год», - отметил регулятор.

Также сообщается, что с целью недопущения распространения на территории Украины информации, вводящей в заблуждение, Антимонопольный комитет осуществляет мониторинг рекламных материалов лекарственных средств и методов профилактики, связанных с пандемией COVID-19, в СМИ.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины предостерегает участников рынка фармацевтики от необоснованного повышения цен на лекарства и предметы гигиены и других антиконкурентных действий на фоне пандемии коронавируса.