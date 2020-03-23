В Киеве из-за больного COVID-19 на карантин закрыли полсотни студентов – СМИ

Студентам дважды в день меряют температуру. Сейчас под зданием дежурит полиция.

С 17 марта более 50 студентов закрыли на карантин в общежитии Киевского института музыки имени Г.М. Глиера, где выявили больного коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет Украинская правда.

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Студенты первые три дня были без запаса пищи и воды; продукты позже им подвезли волонтеры, сообщил преподаватель института Вячеслав Дедковский

При этом, утверждает он, карантин нарушают сами же служебные лица, которые сейчас находятся в здании: вахтер, охранник, воспитатель и комендант.

В то же время руководство вуза отметило, что на карантине сейчас 66 украинских студентов и 24 иностранца, они обеспечены всем необходимым. Двоих жителей госпитализировали в больницу, но результаты теста на коронавирус были отрицательные.

Студентам дважды в день меряют температуру. Сейчас под зданием дежурит полиция.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.