В Киеве сообщили о еще четырех больных коронавирусом: кто эти люди
17:28, 23 марта 2020Страна
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Количество заболевших COVID-19 киевлян возросло в столице до 28 человек.
По словам Кличко, в столице 28 больных коронавирусом / фото УНИАН
В столице зафиксированы еще четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.
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То есть количество заболевших COVID-19 киевлян возросло в столице до 28 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
Среди новых случаев заражения коронавирусом в Киеве:
- 17-летняя девушка, вернувшаяся из учебы в Лондоне;
- 53-летняя женщина, контактировавшая с больным в Киевской области;
- женщина в возрасте 28 лет — вернулась из Австрии;
- 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.
"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое — на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - говорится в сообщении Кличко.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, число умерших вследствие коронавируса в мире достигло 14 тыс. 706 человек.
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