В Киеве сообщили о еще четырех больных коронавирусом: кто эти люди

Количество заболевших COVID-19 киевлян возросло в столице до 28 человек.

В столице зафиксированы еще четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.

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То есть количество заболевших COVID-19 киевлян возросло в столице до 28 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Среди новых случаев заражения коронавирусом в Киеве:

17-летняя девушка, вернувшаяся из учебы в Лондоне;

53-летняя женщина, контактировавшая с больным в Киевской области;

женщина в возрасте 28 лет — вернулась из Австрии;

21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.

"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое — на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - говорится в сообщении Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, число умерших вследствие коронавируса в мире достигло 14 тыс. 706 человек.

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