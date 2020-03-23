В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
17:10, 23 марта 2020Страна
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Это уже второй человек, который умер в городе с подозрением на коронавирус.
Результаты анализов женщины на коронавирус ожидаются завтра / фото УНИАН
В Ивано-Франковске умерла 65-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус.
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Сегодня стало известно, что 65-летняя женщина из села Чукаловка, которая находилась в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус, умерла. Соответствующие тесты переданы в Киев, поэтому будет возможность получить необходимую информацию завтра», - сказал он.
Он отметил, что это уже второй человек, который умер в городе с подозрением на коронавирус.
Как сообщал УНИАН, 17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла 56-летняя женщина, у которой выявили коронавирус.
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