В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Это уже второй человек, который умер в городе с подозрением на коронавирус.

В Ивано-Франковске умерла 65-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Сегодня стало известно, что 65-летняя женщина из села Чукаловка, которая находилась в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус, умерла. Соответствующие тесты переданы в Киев, поэтому будет возможность получить необходимую информацию завтра», - сказал он.

Он отметил, что это уже второй человек, который умер в городе с подозрением на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла 56-летняя женщина, у которой выявили коронавирус.