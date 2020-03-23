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Врач подробно объяснила, как проявляется коронавирус

16:19, 23 марта 2020
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Врач рассказала о симптомах коронавируса / facebook.com/ogolubovska

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На своей странице в Facebook она объяснила, как проявляется коронавирус:

  • повышение температуры тела, редко превышающее отметку в 39 градусов; 
  • состояние больных мало нарушено, симптомы интоксикации не выражены вплоть до развития дыхательной недостаточности;
  • степень повышения температуры тела никак не связана с тяжестью течения заболевания и поражением легких;
  • возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов;
  • может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более) - таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных;
  • частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, чем обычно (этот симптом надо спрашивать активно, ибо пациенты не обращают на него особого внимания);
  • насморк не характерен;
  • кашель тоже не очень интенсивный, мокрота скудная;
  • в ротоглотке могут быть незначительные визуальные изменения в виде гиперемии дужек, задней стенки, не причиняющие больным особого беспокойства;
  • примерно в 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит;
  • у 10-15% возникает аносмия (потеря обоняния);
  • развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными;
  • к 5-8 дню состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей;
  • приблизительно у 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз;
  • нет быстрого эффекта на проводимую терапию.

"Пока больные с тяжелыми формами не доминируют. Но мы должны быть внимательны, учитывая эти особенности, к выявлению пациентов, дабы вовремя назначать лечение и тем самым сокращать количество тяжелых и критических форм, требующих ИВЛ", - рассказала Голубовская о ситуации с коронавирусом в Украине.

инфографика УНИАН

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

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