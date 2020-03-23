Врач подробно объяснила, как проявляется коронавирус

Как говорит врач, в нашей стране пока больные с тяжелыми формами не доминируют.

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала об основных симптомах коронавируса COVID-19.

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На своей странице в Facebook она объяснила, как проявляется коронавирус:

повышение температуры тела, редко превышающее отметку в 39 градусов;

состояние больных мало нарушено, симптомы интоксикации не выражены вплоть до развития дыхательной недостаточности;

степень повышения температуры тела никак не связана с тяжестью течения заболевания и поражением легких;

возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов;

может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более) - таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных;

частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, чем обычно (этот симптом надо спрашивать активно, ибо пациенты не обращают на него особого внимания);

насморк не характерен;

кашель тоже не очень интенсивный, мокрота скудная;

в ротоглотке могут быть незначительные визуальные изменения в виде гиперемии дужек, задней стенки, не причиняющие больным особого беспокойства;

примерно в 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит;

у 10-15% возникает аносмия (потеря обоняния);

развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными;

к 5-8 дню состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей;

приблизительно у 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз;

нет быстрого эффекта на проводимую терапию.

"Пока больные с тяжелыми формами не доминируют. Но мы должны быть внимательны, учитывая эти особенности, к выявлению пациентов, дабы вовремя назначать лечение и тем самым сокращать количество тяжелых и критических форм, требующих ИВЛ", - рассказала Голубовская о ситуации с коронавирусом в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

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