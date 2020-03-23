В Киевской области коронавирус лабораторно подтвержден у пяти человек – председатель ОГА

В области удается удерживать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции благодаря оперативно принятым мерам профилактики.

В Обуховском районе Киевской области инфицирование коронавирусом лабораторно подтверждено у пяти человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на онлайн-брифинге.

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«По состоянию на 6 часов утра сегодня в учреждения здравоохранения Киевской области обратились 29 человек, у которых возможно подозрение на вирусное заболевание COVID-19. С помощью экспресс-тестов проверено 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. В то же время лабораторно подтвержденных на данный момент у нас 5 человек», - заявил он, добавив, что все инфицированные являются жителями Обуховского района.

«Самому старшему из них - 57 лет, самому младшему - 37», - отметил председатель ОГА.

Володин отметил, что в области удается удерживать ситуацию с коронавирусной инфекцией благодаря оперативно принятым мерам профилактики.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.