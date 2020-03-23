Медики "скорой" будут делать экспресс-тесты на коронавирус только в экстренных случаях – Ляшко

Экстренная медицинская помощь не должна и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирований.

Часть экспресс-тестов на коронавирус передадут бригадам экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга Министерства здравоохранения, передает УП.

"Вчера у нас появилась информация о том, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Да, оно будет проводиться, но в исключительных случаях, когда они будут выезжать в экстренных случаях на оказание ургентной помощи больным", - рассказал Ляшко.

Читайте такжеВ Украину из Китая прибыли 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса

По его словам, экстренная медицинская помощь не должна и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирований.

"Она функционирует для других целей, поэтому пожалуйста, не злоупотребляйте звонками на экстренную медицинскую помощь. Обращайтесь только в случаях, когда в этом нуждаетесь. Отвлекая экстренную медицинскую помощь мы в это время можем не спасти кому-то жизнь именно там, где она была необходима", - добавил главный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве заявили, что экспресс-тесты на коронавирус в случае подозрения на COVID-19 будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения. "Медицинские работники экстренной помощи НЕ БУДУТ проводить тест на COVID-19", - отметили в Минздраве.

Читайте также: