Минздрав проверит на коронавирус все летальные случаи от пневмонии

В министерстве также рассматривают вопрос создания дополнительных мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи, которые первыми оказывают медицинскую помощь и встречаются с инфицированными COVID-19.

В Министерстве здравоохранения готовят приказ о проверке на наличие коронавируса всех людей, которые недавно умерли от пневмонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в Минздраве создана рабочая группа, которая в очередной раз пересматривает стандарт оказания медицинской помощи: алгоритмы тестирования, подходы к лечению и оказанию медицинской помощи, а также правила для патологоанатомов, которые проводят вскрытие, в том числе умерших от пневмонии.

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"Я дал задание подготовить приказ Министерства здравоохранения для того, чтобы во всех случаях, когда умершие имели диагноз «пневмония», были взяты образцы материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни. Мы будем отслеживать все случаи пневмонии для того, чтобы не пропустить что-то и иметь реальную картину нашей системы здравоохранения... и понимать, как она сработала во время начала развития болезни, в том числе коронавирусной", - подчеркнул замминистра.

Ляшко также добавил, что в Минздраве рассматривают вопрос создания дополнительных мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи, которые первыми оказывают медицинскую помощь и встречаются с инфицированными коронавирусом.

"Сначала это происходит в телефонном режиме, затем это "выход на дом" для того, чтобы диагностировать, проводить быстрые тесты..., а после этого принимать определенные клинические решения о дальнейшей тактике ведения больного. И в случае необходимости, больного будут доставлять в стационар для госпитализации и оказания медицинской помощи, в том числе и в отделении интенсивной терапии", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.