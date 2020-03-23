Министр здравоохранения Емец подаст в отставку - нардепы

По словам народных избранников, министр подаст в отставку сегодня, 23 марта.

Сегодня глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявит о своей отставке.

Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - заявил он.

Также об отставке главы Минздрава написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Министр здравоохранения Емец уходит в отставку", — говорится в его сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила Илью Емца министром здравоохранения 4 марта 2020 года.

Емец с 2003 года занимал должность директора государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины".

В 2010-2011 годах был главой Минздрава в правительстве Николая Азарова.