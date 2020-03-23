В Украину прибудет еще одна партия тестов на коронавирус – Минздрав

Заместитель министра отметил, что беспокоиться о том, что в Украине не будет хватать тест-систем, не нужно.

В ближайшее время Украина ожидает еще одну поставку экспресс-тестов и ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции (ПЦР - полимеразная цепная реакция).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Сегодня в Украину из Китая прибыл самолет, который доставил два вида тестов для диагностики коронавирусной болезни. Один вид - для ПЦР-диагностики, которая проводится в вирусологической лаборатории, второй - экспресс-тесты для экспресс-диагностики коронавирусной болезни, которые проводят у постели больного на протяжении 15 минут", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что экспресс-тесты будут проводиться только в случае подозрения на COVID-19 и людям с симптомами.

Заместитель министра уточнил, что экспресс-тестирование на коронавирус врачи скорой помощи будут проводить только в экстренных случаях.

"Мы имеем первую поставку, в ближайшее время ожидаем вторую поставку, поэтому беспокоиться о том, что у нас не будет хватать тест-систем, не нужно. Система здравоохранения отрабатывает все возможные алгоритмы и работает так, чтобы никто не остался без тестирования или с неустановленным диагнозом", - заверил Ляшко.

По его словам, Украина также получила новейшее оборудование, поэтому сейчас в референс-лаборатории есть оборудование, которое за один день может производить около тысячи исследований. Кроме того, в системе здравоохранения есть 25 лабораторий, которые в день могут делать по 200 исследований.

"Минздрав также провело совещание с частными лабораториями..., поэтому количество мест, в которых будет проводиться тестирование, ежедневно увеличивается. В связи ч чем вопрос диагностики, я думаю, будет закрыт, не нужно переживать", - подчеркнул главный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.