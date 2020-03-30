Верховная Рада уволила главу Минздрава Емца

За данное решение проголосовал 271 народный депутат.

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины" (№ 3283).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 народный депутат.

Читайте такжеУкраина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом – Емец

Напомним, 29 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что министры финансов и здравоохранения Игорь Уманский и Илья Емец написали заявления об увольнении с должностей по собственному желанию.

В то же время сегодня, 30 марта, пресс-секретарь Емца Артем Дехтяренко сообщил, что министр здравоохранения не писал заявление об отставке с должности. "По собственному желанию он не писал ни одного документа", - сказал Дехтяренко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила Илью Емца министром здравоохранения 4 марта 2020 года.

Емец с 2003 года занимал должность директора государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины".

В 2010-2011 годах был главой Минздрава в правительстве Николая Азарова.