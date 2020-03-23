Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция
13:34, 23 марта 2020Страна
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На сегодня в Украине зафиксированы 73 случая заражения коронавирусом.
В МОЗ рассказывают о ситуации с коронавирусом / фото: УНИАН
Министерство здравоохранения проводит брифинг по ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине.
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Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три из них – летальные. Один человек выздоровел.
За сутки зафиксировано 26 новых случаев.
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