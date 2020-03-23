Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция

На сегодня в Украине зафиксированы 73 случая заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения проводит брифинг по ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине. Читайте такжеВ Украине смогут проверять до 2 тысяч анализов на коронавирус в сутки Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три из них – летальные. Один человек выздоровел. За сутки зафиксировано 26 новых случаев. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

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