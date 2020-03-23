Чистота рук, минимум контактов и укрепление иммунитета – приоритеты украинцев по результатам опроса Gradus

Согласно исследованию, проведенному исследовательской компанией Gradus при помощи одноименного мобильного приложения для оперативных социологических опросов, почти 80% из 500 опрошенных украинцев принимают активные меры профилактики ОРВИ, 75% считают включение в рацион полезных продуктов необходимым для укрепления иммунитета.

Результаты опроса показали, что украинцы выполняют рекомендации МОЗ по предотвращению распространения коронавируса: моют руки (93,7%), ограничили посещение людных мест (82,8%), дезинфицируют руки (63,8%), не касаются лица руками без предварительной обработки (60,5%). Интересно, что 56,6% очень ответственно подходят к своему питанию в связи с повышением риска подхватить вирус: насыщение рациона витаминами и полезными продуктами является для них такой же мерой профилактики ОРВИ, как чистота рук и минимизация контактов вне дома. А вот маски носят не очень активно (22,5%), видимо, что по причине их дефицита в условиях карантина.

Важность поддержания иммунитета в состоянии повышенной готовности оценили на 8.4 баллов из 10. По мнению респондентов, лучше всего повышают иммунитет здоровый сон (78,5%), полезные продукты питания (74,8%), правильный режим питания (68,6%), активный образ жизни (59,5%), занятия спортом (54,1%). Сейчас удачный момент, чтобы уделить этим вопросам должное внимание: не проводить вынужденное «домашнее заточение» за компьютером и на диване, а ввести в привычку здоровый сон, регулярные занятия спортом и рациональное питание.

Наиболее важными «стимуляторами» иммунитета считают витамины А, В, С (91,4%), антиоксиданты (38,9%), жирные кислоты Омега-3 (63,5%). Поэтому продуктов, содержащих эти полезные вещества, должно быть достаточно в рационе. Жиры Омега-3, в частности, способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний – эта патология в группе риска заражения коронавирусом COVID-19. Больше всего таких жирных кислот в чистом виде содержится в рыбьем жире. Кроме того, прекрасным натуральным источником Омега-3 является красная икра, о чем знали 38,2% опрошенных.

В топе – продукты с мощными противовоспалительными, антибактериальными и антивирусными свойствами: лимон (81,0%), имбирь (75,8%), чеснок (72,9%), лук (68,8%), мед (67,1%), кислые ягоды (64%), яблоки (42,7%), а также источники белка, который по мнению врачей очень любит иммунная система: рыба (27,2%), морепродукты (24,2%), красная икра (18,0%). Икра, конечно, несколько дороже яблок или лука, но её на самом деле требуется совсем немного: диетологи рекомендуют умеренное, но регулярное потребление – двух бутербродов в день будет достаточно, чтобы покрыть суточную потребность организма в Омега-3.

Состав икры сбалансирован идеально: содержание легкоусвояемого белка, необходимого для мышечной массы и костной ткани, достигает 30%. Целый спектр витаминов и микроэлементов: йод, железо, фосфор – как раз то, что нужно в период карантина. Лецитин необходим клеткам печени, легких и головного мозга, а также «чинит» сбои в работе нервной системы, что очень актуально в условиях повышенного стресса.

Кстати, опрос показал довольно низкий уровень осведомленности о пользе красной икры. Вот процент знающих о том, что:

красная икра повышает гемоглобин – 36%

содержит витамин D, способствующий усвоению кальция, – 29,7%

содержит фолиевую кислоту, прием которой важен для беременных и планирующих беременность женщин – 28,0%

стимулирует иммунитет – 23,8%

препятствует развитию заболеваний щитовидной железы – 17,4%

снижает артериальное давление и уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний – 10,3%

56% участников опроса признались, что им не хватало знаний о полезных свойствах икры и теперь планируют ввести этот продукт в свой ежедневный рацион. При этом степень любви к этому деликатесу высока – вкусовые качества оценили на 7,5 баллов из 10.