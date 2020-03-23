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Трое заболевших коронавирусом в Ивано-Франковске контактировали с умершей пациенткой (видео)

11:14, 23 марта 2020
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Стало известно о состоянии новых больных коронавирусом в Ивано-Франковске / loda.gov.ua

Три пациента в Ивано-Франковске, у которых накануне подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19, контактировали с женщиной, которая умерла от инфекции 18 марта.

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Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, все трое больных в удовлетворительном состоянии. «Тяжелых» больных в области сейчас нет.

Напомним, по данным на утро 23 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 73. В Ивано-Франковской области - 5 случаев (1 летальный), из них 3 новых случая установили 22 марта.

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инфографика УНИАН

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