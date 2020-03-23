Трое заболевших коронавирусом в Ивано-Франковске контактировали с умершей пациенткой (видео)
11:14, 23 марта 2020Страна
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Все трое больных в удовлетворительном состоянии.
Стало известно о состоянии новых больных коронавирусом в Ивано-Франковске / loda.gov.ua
Три пациента в Ивано-Франковске, у которых накануне подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19, контактировали с женщиной, которая умерла от инфекции 18 марта.
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Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, все трое больных в удовлетворительном состоянии. «Тяжелых» больных в области сейчас нет.
Напомним, по данным на утро 23 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 73. В Ивано-Франковской области - 5 случаев (1 летальный), из них 3 новых случая установили 22 марта.
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инфографика УНИАН
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